- Mai multe trenuri inregistreaza joi dimineața intarzieri de 5-6 ore din cauza condițiilor meteo nefavorabile care au afectat infrastructura feroviara. CFR Calatori anunta ca, in cursul noptii de miercuri spre joi, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile in zonele Gheorgheni – Izvorul Muresului,…

- Potrivit CFR SA, zeci de copaci, dar și stalpi de beton au fost rupți și prabușiți pe linia de cale ferata, pe aproximativ 20 de intervale de cale ferata de pe raza regionalelor Timisoara si Craiova.

- Vantul puternic a provocat pagube pe calea ferata in noaptea de joi spre vineri. Personalul CFR intervine in zonele afectate. Compania feroviara anunța ca vineri dimineața nu sunt trenuri blocate, insa numeroase garnituri au intarzieri.

- Mai multe trenuri inregistreaza intarzieri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, care au condus la caderi de copaci in gabaritul caii ferate si la intreruperea temporara a alimentarii cu energie electrica, cu implicatii in circulatia trenurilor CFR Calatori.

- Mai multe trenuri au fost blocate și sunt intarzieri de zeci de minute din cauza ploilor care au facut ravagii in mai multe județe ale țarii. In acest moment, in Gara de Nord sunt anunțate mai multe intarzieri, de aproximativ 120 de minute, la trenuri care trebuiau sa ajunga de la Arad sau trenuri care…

- O femeie de 52 de ani, din Republica Moldova, a fost lovita de tren in seara zilei de 12 mai, pe Via Toscana, Italia. Victima a fost gasita in stare grava in apropierea liniilor de cale ferata care marginesc strada de un trecator, care a sunat imediat la numarul de urgența 118,

- O explozie a provocat marti, pentru a doua zi consecutiv, deraierea unui tren de marfa in regiunea rusa Briansk, ce se invecineaza cu Ucraina, au anuntat autoritatile locale, in conditiile in care armata ucraineana, desi s-a ferit sa revendice astfel de sabotaje, a transmis ca subminarea logisticii…

- Un barbat de 58 de ani a sfarșit tragic dupa ce a fost acroșat de o locomotiva, in timp ce incerca sa traverseze calea ferata. Accidentul feroviar a avut loc in noaptea de luni spre marți, in incinta Portului Constanța. La acel moment, barbatul incerca sa traverseze calea ferata. Polițiști din cadrul…