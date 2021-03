Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson ii va contacta pe liderii UE in aceasta saptamana pentru a incerca sa previna ''nationalismul vaccinarii'', dupa o disputa privind vaccinul AstraZeneca/Oxford, potrivit unui secretar de stat britanic, relateaza luni dpa. Helen Whately, secretar de…

- Uniunea Europeana va putea sa isi respectele tintele referitoare la vaccinarile impotriva Covid-19 in pofida intarzierii livrarilor vaccinurilor fabricate de AstraZeneca in conditiile in care Pfizer produce o cantitate mai mare de doze decat planificase, a declarat comisaul pentru Industrie Thierry…

- AstraZeneca a anuntat, vineri, ca va incerca sa livreze UE 30 de milioane de doze de vaccinuri pana la sfarsitul lunii martie, mult mai putine fata de obligatiile contractuale asumate initial, de 90 de milioane, si un angajament facut luna trecuta, de a livra 40 de milioane de doze. Breton a declarat…

- Specialiștii spun ca este foarte important ca toata populația sa fie imunizata anticoronavirus, in caz contrar apar alte tulpinii mult mai periculoase, care pot scadea și eficacitatea vaccinurilor, dar și a tratamentelor folosite in vindecarea COVID-19.In plus, toate aceste tulpini care pot aparea,…

- Oamenii de stiinta considera ca intarzierea vaccinarii ar putea duce la aparitia altor variante de coronavirus. Ei spun ca lumea a atins un punct precar in pandemia Covid-19, in care s-a creat un mediu propice pentru aparitia mai multor noi variante de coronavirus. „Daca toata lumea are imunitate, atunci…

- Am avut „prilejul” sa fac parte din categoria persoanelor puse in izolare de DSP Cluj, dupa ce am fost declarata contact direct al unei persoane confirmate cu COVID-19. Astfel, am aflat adevaratul motiv pentru care cresc cazurile, cel puțin in județul Cluj, și cat de preocupați sunt cei de la DSP de…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a adoptat, joi, o hotarare care prevede achizitionarea a 1.500 de kit-uri EpiPen, folosite in tratamentul de urgenta al reactiilor alergice severe (anafilaxie). Achizitia se va face pentru completarea stocurilor de urgenta medicala cu produse necesare…

- Comisia Europeana vrea ca pana la vara rata vaccinarii anti-COVID-19 in Uniunea Europeana sa ajunga la aproximativ 70% in randul adulților pana la vara. Totodata, Comisia Europeana vrea ca pana in martie sa vaccineze 80% din personalul medical și din persoanele cu varste peste 80 de ani. Noile obiective…