Întârzierea ajutoarelor de stat cu un an „frânează“ investiţia de 110 mil. euro a germanilor de la Bosch la Simeria Grupul german Bosch va demara abia anul viitor constructia noii fabrici de masini de spalat pe care o va face in Simeria, judetul Hunedoara, o investitie de 110 mil. euro, din cauza intarzierilor generate de accesul la ajutorul de stat de care au nevoie germanii. „BSH (firma prin care se face investitia - n. red.) va incepe construirea unei fabrici de masini de spalat in Romania in 2019. Initial, BSH a planificat sa inceapa constructia fabricii, a unui centru de logistica si a unei cladiri de administratie in cursul acestui an. Din motive tehnice si strategice, precum si din cauza… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro

