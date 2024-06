Stiri pe aceeasi tema

- Trenul IR 1992 Timisoara Nord pl 17:51 ndash; Mangalia sos 09:28 , cu plecare din Timisoara Nord in data de 26 iunie 2024, va sosi la destinatie cu o intarziere semnificativa, de peste 300 de minute.Principalele cauze care au condus la aceasta intarziere, sunt: lovirea unui copac aflat in gabaritul…

- De astazi, 30 de trenuri din toata țara iși leaga rutele spre Constanța și Mangalia, in programul anual al CFR Calatori „Trenurile Soarelui”, pana pe 8 septembrie. Toate regiunile tarii vor fi conectate, in sezonul estival, cu stațiunile de la malul marii

- Programul estival de transport „Trenurile Soarelui” incepe din aceasta noapte. Turistii vor avea la dispozitie 30 de trenuri care vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de la Marea Neagra si cu Delta Dunarii, pana la inceputul lunii septembrie. Toate trenurile InterRegio…

- Unul dintre puținii producatori de armament din Bistrița s-a ales cu respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu, dupa ce s-a apucat de construit spații de depozitare in Șintereag, fara a aștepta avizele și autorizațiile din partea Agenției pentru Protecția Mediului. Phoenix MS SRL este…

- CFR Calatori a anunțat lansarea programului estival "Trenurile soarelui", cu 30 de trenuri care vor lega tur-retur țara cu stațiunile de pe Litoralul Marii Negre, pana la Mangalia.Prima garnitura de la Suceava spre Mangalia va pleca in noaptea de 14 spre 15 iunie.Trenul va circula ...

- Printr-un proces deschis la Curtea de Apel Timișoara, compania Cramele Recaș a dat in judecata Guvernul Romaniei, cerand suspendarea mai multor articole din legea privind sistemul de garanție-returnare. Returo Sistem de Garantie-Returnare (SGR) si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor au calitatea…

- Din 14 iunie și pana pe 9 septembrie va circula, ca de obicei, trenul special catre Mangalia, care are punct de plecare Baia Mare, iar de la Targu Mureș vor fi atașate, zilnic, cate doua vagoane. Cei care doresc sa ajunga cu trenul la mare iși vor putea cumpara din timp bilete, inclusiv la vagonul […]…

