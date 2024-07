Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, prim-ministrul Romaniei, și Nicolae Ciuca, președintele PNL, au transmis cate un mesaj, dupa ce Nationala de fotbal a Romaniei a fost invinsa de echipa Olandei cu scorul de 3 – 0 (1 – 0), marti seara, pe Football Arena din Munchen, in optimile de finala. „Mulțumesc echipei naționale!…

- Gica Hagi, golgheterul all-time al primei reprezentative, la același nivel cu Adrian Mutu, s-a declarat mandru de prestația Romaniei la Campionatul European, considerand Olanda a fi un adversar mult prea bun pentru posibilitațile din acest moment ale „tricolorilor”. Parcursul frumos al Romaniei la Campionatul…

- In ciuda infrangerii suferite in fața Olandei, echipa naționala de fotbal a Romaniei a reușit sa aduca un val de unitate și mandrie naționala care a captivat inimile romanilor de pretutindeni. Chiar daca baieții noștri au pierdut intr-o confruntare dificila, reușind sa ajunga pana in optimi la Campionatul…

- Selecționerul Edward Iordanescu a declarat marți seara, 2 iulie, dupa ce Romania a pierdut cu Olanda in optimile de finala ale Euro 2024, scor 0-3, ca și-ar fi dorit mai mult, dar atat s-a putut și a precizat ca inca nu a luat decizia daca va continua la naționala, dar ca familia e mai importanta.„Plecam…

- Mijlocasul nationalei, Razvan Marin, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca echipa nationala a Romaniei este pregatita sa faca lucruri mari in meciul cu Olanda. „Nu e neaparat o presiune mai mare acum. Stiam foarte bine ca o data ce ne-am calificat la Campionatul European asteptarile vor fi…

- Campionatul European de Fotbal din 2024 a ajuns in faza optimilor de finala, stabilind partidele care vor decide echipele calificate in sferturi. Romania a reușit o performanța remarcabila in grupa E și acum se pregatește pentru un duel crucial impotriva Olandei. 29 iunie Elveția vs. Italia, ora 19:00,…

- Portugalia și Croația se vor intalni de la 19:45, intr-un meci amical inainte de Campionatul European din Germania, care va afla loc in perioada 14 iunie - 14 iulie. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Ambele naționale sunt calificate la Euro 2024, unde iși propun…