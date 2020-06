Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a avut, vineri, la Palatul Victoria, o noua runda de consultari cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei pe tema programelor de creditare cu garantii de stat. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Guvernului, discutiile s-au axat pe aspectele practice…

- Premierul Ludovic Orban a discutat in cadrul consultarilor pe care le-a avut, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei despre modul de implementare a Programului IMM Invest, Planul de redresare economica, atragerea de surse de finantare interne si externe,…

- Fostul jurnalist Cristian Vasilcoiu a publicat vineri seara pe pagina sa de Facebook o fotografie in care prim ministrul PNL Ludovic Orban și membri ai Guvernului liberal beau, fumeaza și nu poarta masca, intr-un birou din Guvern: „Sursele mele din Palatul Victoria imi transmit ca la Guvern se muncește…

- "In martie 2016, am fost prim-ministrul Romaniei care a declarat cladirea Guvernului zona «smoke-free» inainte ca legea antifumat sa intre in vigoare. Din pacate, stiu cel putin trei premieri care mi-au urmat la Palatul Victoria si au venit cu scrumierele dupa ei in birouri", a scris, vineri seara,…

- Prim-ministrul Ludovic Orban sustine declaratii de presa la Palatul Victoria, incepand cu ora 20,00. Declaratiile sunt transmise, in direct, pe pagina de Facebook a Guvernului, precum si pe canalul oficial de YouTube, a anuntat Biroul de presa al Executivului. AGERPRES (Imagine:…

- Programul premierului Ludovic Orban pentru joi, 2 aprilie, anuntat de Biroul de presa al Guvernului:Citește și: Crește bilanțul morților in Romania! A fost inregistrat un nou deces din cauza COVID-19 * sedinta de Guvern (17,00 - Palatul Victoria) (oportunitati foto si video la inceputul…

- Sedinta de guvern desfasurata in regim de videoconferinta, la ora 17,00, la Palatul Victoria, potrivit programului premierului Ludovic Orban de luni, 30 martie, transmis de Biroul de presa al Guvernului.Interventia premierului la inceputul sedintei va fi transmisa live pe pagina de Facebook a Guvernului…

