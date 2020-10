Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Sibiu a sunat la 112 pentru a anunța ca a condus sub influența alcoolului o mașina. El a solicitat un echipaj de Poliție la domiciliu și, pentru ca acesta a intarziat, s-a urcat la volan și a mers la sediul Biroului Rutier. Dupa ce l-au testat, polițiștii au constatat ca șoferul era beat.

- Politistii doljeni au deschis o ancheta dupa ce un barbat a fost gasit decedat in zona unui bloc din Craiova, oamenii legii stabilind ca acesta ar fi cazut de la etajul al cincilea al cladirii. Politia Judeteana Dolj a anuntat ca politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Craiova au fost sesizati, miercuri,…

- Polițiștii din cadrul Poliție municipiului Dej au reținut pentru 24 de ore un barbat in varsta de 42 de ani, din municipiul Iași. Acesta este banuit ca, la data de 7 septembrie, aflandu-se intr-un autoturism care efectua servicii in regim de transport persoane, ar fi sustras din interior suma de 10.000…

- Un barbat, din comuna gorjeana Farcașești, a fost reținut de poliție pentru ca și-ar fi lovit tatal. Polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Rovinari au fost sesizati ieri prin apelul 112 de catre un tanar, de 27 de ani, din comuna Farcașești, cu privire la faptul ca in timp ce se afla la locuința…

- Poliția Capitalei s-a autosesizat cu privire la savarșirea infracțiunii de incitare la ura sau discriminare, in urma unei postari pe o rețea de socializare, in care un barbat il amenința pe ministrul de Interne Marcel Vela. Autorul filmarii este Viorel Gongoi, in varsta de 69 de ani, care, potrivit…

- Un barbat de 61 de ani din Galati este cercetat penal dupa ce a condus baut si avand permisul suspendat, el parasind locul unui accident pe care l-a provocat. Inspectoratul de Politie Judetean(IPJ) Galati a informat, vineri, ca politistii Sectiei 6 Politie Rurala Tecuci au fost sesizati, prin apelul…

- Un șofer care gonea pe o strada din Oradea cu 143 de km/h, dublul vitezi legale, a ramas fara permis de conducere. Potrivit IPJ Bihor, peste 200 de șoferi care au depasit limitele legale de viteza au fost sancționați de polițiștii rutieri la sfarșitul saptamanii, relateaza Mediafax.Citește și: VIDEO…

- bull; In cauze, s au intocmit dosare de cercetare penalaLa data de 5 august a.c., in jurul orei 12.20, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au identificat un barbat, de 44 de ani, care a condus un autoturism pe DN 3, avand suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru perioada…