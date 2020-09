Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirile intre prieteni sau familii vor fi interzise in Birmingham, al doilea oras ca marime din Marea Britanie, din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19, au declarat vineri autoritatile locale, in conditiile in care epidemia ia amploare in toata tara, relateaza AFP preluat de agerpres.…

- Intalnirile intre prieteni sau familii vor fi interzise in Birmingham, al doilea oras ca marime din Marea Britanie, din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19, au declarat, vineri, autoritatile locale, relateaza AFP, citata de Agerpres.Cel putin 41.600 de persoane au murit in Marea Britanie…

- Intalnirile intre prieteni sau familii vor fi interzise in Birmingham, al doilea oras ca marime din Marea Britanie, din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19, au declarat vineri autoritatile locale, in conditiile in care epidemia ia amploare in toata tara, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Din cauza numarului mare de cazuri de coronavirus, orasul englez Caerphilly va intra in carantina, incepand de marti dimineata. Oamenii nu vor mai avea voie sa intre sau sa iasa din oras fara sa aiba un motiv intemeiat. Intalnirile vor fi permise doar in aer liber, nu și in interior. Nu…

- Lucian Bode a vorbit la Digi24 despre o promisiune importanta a guvernanților – Autostrada Moldovei. Pe rețelele de socializare este foarte mare agitație. Oamenii sunt nemulțumiți ca nu pot circula pe bucata de autostrada care reprezinta varianta ocolitoare a Bacaului, deși aceasta ar fi gata. Exista…

- Mai multe familii stramutate acum 11 ani, de la Ocnele Mari in cartierul Cazanești, stau in case fara acte de proprietate, asta susține actualul prefect al județului Valcea, potrivit romania-actualitati.ro.In tot acest timp, oamenii platesc taxe și impozite pentru terenurile și casele din…

- In aceasta perioada a lunii august, Europa se confrunta cu un val de canicula si cu fenomene meteo extreme. Marea Britanie a inregistrat cea mai calduroasa zi de august din ultimii 17 ani, cu 36,4 grade Celsius. Unele zone din Regat au fost afectate de furtuni puternice si inundatii. In Franta, s-au…

- Oamenii de știința britanici sunt de parere ca noul coronavirus poate declansa aparitia diabetului in randul pacientii infectati. O echipa de specialiști in boli metabolice, condusa de medicii Francesco Rubino si Stephanie Amiel, de la Kings College London, Marea Britanie, puncteaza o posibila relatie…