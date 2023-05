Stiri pe aceeasi tema

- O serie de evenimente speciale vor marca cea de-a 2-a ediție a Zilelor UMFST-UMCH, la care vor participa studenți și cadre didactice din extensia Hamburg a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade", alaturi de membri ai comunitații academice din Targu Mureș: • UMFST-UMCH…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante, pe perioada nedeterminata, cu program de 8 ore/zi: un post de administrator de patrimoniu S in cadrul Biroului Achiziții…

- Peste 600 de candidati vor participa la prima editie din acest an a simularii examenului de admitere la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mures, pentru testarea nivelului de pregatire si insusire teoretica a cunostintelor.„Simularea se…

- Peste 600 de candidați vor participa duminica, 26 martie 2023, incepand cu ora 8:00, la prima ediție din acest an a simularii examenului de admitere la UMFST, din dorința de a-și testa nivelul de pregatire și insușire teoretica a cunoștințelor. Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie…

- Ministrul Sanatații, prof. dr. Alexandru Rafila, a participat vineri, 17 martie, la Targu Mureș, la inaugurarea Centrului Național de Realitate Virtuala Aplicata in Medicina. Investiția, in valoare de 4,2 milioane de euro, fara TVA, a fost realizata din venituri proprii de Universitatea de Medicina,…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a primit aprobare pentru o noua finanțare, in valoare de 35.616.289 de lei (aproximativ 7,15 milioane de euro) in cadrul apelului PNRR – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice/ Echipamente…

- In perioada 17 – 19 februarie 2023, dupa o pauza de trei ani, a avut loc „Intalnirea Naționala a Studenților Farmaciști" din Ungaria, in localitatea Szeged. In cadrul evenimentului, Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a fost reprezentata de…

- Liga Studenților din Targu Mureș anunța organizarea evenimentului anual Zilele Educației Medicale, un proiect marca SCOME, derulat in colaborare cu Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș, in perioada 28 februarie – 5 martie 2023. "Evenimentul…