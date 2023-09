Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CCIAT Florica Chirița a avut o serie de intalniri la București cu inalți diplomați ai Ambasadelor straine in Romania. In cursul acestei saptamani, in perioada 13 – 15 septembrie. Pe 14 septembrie, la invitația lui Domnul Han Chunlin, Ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, dna…

- Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, afirma in urma cu ceva timp ca Romania va intra in incapacitate de plata daca nu iși reduce dramatic cheltuielile de funcționare ale administrației. Se pare ca țara noastra a ajuns pe marginea ...

- Contam pe sprijinul JETRO in ceea ce priveste atragerea unor proiecte de investitii majore, atat in domeniul naval cat si in alte sectoare economice din Romania, a declarat presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban.Acesta s-a intalnit luni cu Sawaka Takazaki, noul…

- Președintele Camerei de Comert, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, a primit vizita Ambasadorului Statului Qatar in Romania, Osama Yousef A.A. Alqaradawi. Principalul obiectiv al vizitei l-a constituit dezvoltarea relațiilor bilaterale romano-qatareze și identificarea de oportunitați de…

- Președintele CCIA Timiș, Florica Chirița, a participat zilele trecute la Sarbatoarea Verii 2023, unul dintre cele mai așteptate evenimente organizate de Camera de Comerț și Industrie Germano-Romana – AHK Romania, eveniment care a avut loc in gradina hotelului Crowne Plaza din București. Sarbatoarea…

- La invitația E.S. Domnul Roberto MUSNECI, Ambasadorul Ordinului Severan de Malta in Romania, Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, doamna Florica CHIRIȚA, a participat la recepția organizata la Clubul Diplomatic din București, in data de 14 iunie, prilejuita de sarbatorirea…

Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a fost prezenta la doua evenimente importante, la București., la Sarbatoarea Verii 2023, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie Germano-Romana – AHK Romania, respectiv la Ziua Naționala a Ordinului Suveran de Malta.