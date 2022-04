Întâlnirea lui Guterres cu Putin și Lavrov: „Există un lucru care este adevărat și evident” Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a spus marti sefului ONU, Antonio Guterres, ca inca crede intr-un rezultat pozitiv al negocierilor cu Ucraina, in pofida continuarii luptelor dintre cele doua tari, noteaza AFP. „Cu toate acestea, negocierile continua (…) Sper ca vom ajunge la un rezultat pozitiv”, a declarat el in cursul intalnirii de la Kremlin cu Guterres. El a afirmat ca negocierile dintre Moscova si Kiev de la Istanbul de la sfarsitul lunii martie au permis „un progres serios, deoarece colegii nostri ucraineni nu au legat cerintele de securitate, ale securitatii internationale a Ucrainei,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

