- Ludovic Orban și Florin Cițu și-au anunțat prezența la alegerile de sambata, la Oradea, alegeri la care va fi aleasa conducerea PNL Bihor. Singurul candidat este Ilie Bolojan, actualul președinte al organizației și unul dintre liderii de marca ai PNL, care nu s-au decis pe cine vor susține la Congres.…

- Ludovic Orban si Florin Citu isi impart aproape frateste organizatiile castigate, cu un usor avans al actualului sef al PNL. Balanta va fi inclinata de atragerea de partea lor a unor filiale ca Bihor, Cluj, Prahova, Sibiu, Giurgiu sau Alba.

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de furtuni, valabila in toata tara, pana sambata seara, iar in 39 de judete si in municipiul Bucuresti va fi Cod portocaliu de vijelii puternice, grindina si cantitati de apa insemnate. Totodata, au fost actualizate avertizarile de canicula, intrucat vineri…

- 307 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2(COVID – 19) Foto: Arhiva/ facebook.com/igsu.situatiideurgenta În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 307 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID…

- In ultimele 24 de ore au fost diagnosticate 620 de cazuri noi de COVID-19 și s-au inregistrat 68 de decese. In secțiile de Terapie Intensiva pacienții au scazut sub o mie. Pana astazi, 10 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.066.731 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID…

- Un nou bilanț al infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 este anunțat, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica.Pana astazi, 1 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.056.572 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).992.605 pacienți au fost declarați vindecați.In urma testelor…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.307 de cazuri noi de COVID-19, iar 85 de romani au murit dupa ce s-au infectat cu SARS-COV-2. Un deces a fost inregistrat la categoria de varsta 30-39 ani. 1.277 de bolnavi sunt internați la ATI. Pana astazi, 1 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

