- Presedintele Klaus Iohannis va avea, marti, la ora 16,00, o intalnire cu vicepremierul demisionar Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, la Palatul Cotroceni, au precizat surse politice. Luni, seful statului a avut o intalnire si cu premierul Florin Citu pe tema crizei guvernamentale. In cursul zilei…

- Vicepremierul demisionar Dan Barna anunta ca va onora invitatia presedintelui Klaus Iohannis de a merge la discutii, iar mesajul va fi de a continua guvernarea in aceeasi coalitie, dar cu alt premier. „Astazi, de la Cabinetul domniei sale (presedintele Klaus Iohannis – n.r), a venit o invitatie pentru…

- Miniștrii USR PLUS au ieșit intr-o conferința de presa cu marele anunț: Demisia in bloc. Iniția, miniștrii USR PLUS auramas in Guvern, in ciuda faptului ca au semnat moțiunea de cenzura impotriva Guvernului din care fac parte. ”Florin Cițu a dinamitat conștient acest Guvern”, a declarat Dan Barna, președintele…

- Președintele Klaus Iohannis va avea o intalnire, luni, la ora 12.30, cu premierul Florin Cițu. Intrevederea dintre cei doi oameni de stat vine in contextul crizei guvernamentale prin care trece Romania. Cu cițul la rifaiala moțiunii Intalnirea va avea loc la Palatul Cotroceni, se precizeaza intr-un…

- Presedintele Klaus Iohannis, premierul Florin Citu si viceprim-ministrul Dan Barna vor participa duminica la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, organizate in Portul Militar Constanta. Intalnirea dintre cei trei vine la nici 24 de ore de la momentul la care Cițu a continuat sambata, intr-o…

- Presedintele Klaus Iohannis a inceput luni seria de consultari cu mediul politic si cu partenerii sociali pe tema proiectului „Romania Educata”, in contextul finalizarii dezbaterii publice. Luni, seful statului s-a intalnit la Palatul Cotroceni cu premierul Florin Citu, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu,…

