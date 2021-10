Stiri pe aceeasi tema

- Programata vineri, intalnirea dintre Dacian Ciolos si liderii PNL si UDMR a fost anulata, dupa ședința Biroului Executiv al PNL, de unde liberalii au anuntat decizia de a cere premierului desemnat sa negocieze mai intai cu AUR si cu PSD sustinerea Guvernului sau. Premierul desemnat urmeaza sa anunte…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a anunțat ca liberalii au decis, vineri, in ședința BEX, sa-i solicite lui Dacian Cioloș sa discute cu PSD și AUR pentru a identifica o majoritate parlamentara. Cițu a mai precizat ca, daca USR nu reușește sa coalizeze o majoritate, PNL va demara negocieri cu toate partidele,…

- USR anunta ca intalnirea dintre Dacian Ciolos si liderii PNL si UDMR a fost anulata. Decizia a fost luata dupa ce Florin Citu a anuntat ca PNL a decis sa nu sustina guvernul Ciolos si le-a indicat celor de la USR sa mearga la negocieri cu formatiunile alaturi de care au semnat motiunea de cenzura, PSD…

- PNL ar putea NEGOCIA cu PSD pentru majoritate, daca Cioloș nu va reuși: „Negocieri cu toate partidele, cu excepția AUR” PNL ar putea NEGOCIA cu PSD pentru majoritate, daca Cioloș nu va reuși: „Negocieri cu toate partidele, cu excepția AUR” Premierul interimar Florin Cițu a declarat vineri ca „USR e…

- Premierul interimar Florin Cițu a declarat vineri ca „USR e parte a unei majoritați alaturi de PSD și AUR”. Cițu a anunțat ca va purta negocieri pentru formarea unei majoritați cu toate partidele politice, cu excepția AUR. „USR e parte a unei majoritați alaturi de PSD și AUR. Votul politic…

- Premierul desemnat Dacian Ciolos se va intalni miercuri cu liderii PNL, UDMR si minoritatilor nationale pentru o prima discutie in vederea formarii unei majoritati parlamentare. „Nu este in intentia noastra de a negocia o majoritate cu PSD si AUR, am spus lucrul acesta foarte clar. Nu avem compatibilitati…

- Ludovic Orban, presedintele demisionar al Camerei Deputatilor si fost premier al Romaniei, a declarat ca Dacian Ciolos nu are nicio sansa sa formeze o majoritate parlamentara, iar decizia presedintelui Klaus Iohannis nu este nimic mai mult decat o cacealma. "Dacian Ciolos nu are nicio sansa sa formeze…

- ​​Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Dacian Cioloș(USR) care are nevoie de 234 de voturi în Parlament pentru obține învestitura guvernului sau. Dacian Cioloș a anunțat ca vrea refacerea Coaliției cu PNL și UDMR, dar deocamdata liberalii au transmis un singur semnal,…