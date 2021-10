Întâlnirea dintre Dacian Cioloș și Florin Cîțu s-a anulat / USR va cere votul Parlamentului pentru un guvern monocolor Dupa decizia liberalilor, USR a anunțat vineri ca s-a anulat întâlnirea dintre Dacian Cioloș, Florin Cîțu și Kelemen Hunor, convocata de premierul desemnat în încercarea de refacere a coaliției de guvernare. Surse din USR au declarat pentru HotNews.ro ca Dacian Cioloș nu va negocia cu PSD sau AUR și va veni în fața Parlamentului cu o propunere de Guvern monocolor, format doar din useriști.

