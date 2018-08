In perioada 19 – 24 august 2018, Pro Vita Iasi desfașoara a șasea editie a Intalnirii de Vara, dedicata copiilor inscrisi in Programul de solidaritate pentru familia cu multi copii - Sfantul Stelian. In cadrul acestui proiect vor participa 30 de copii, cu varste cuprinse intre 6 și 17 ani, din familiile numeroase, cu peste 8 copii, din județele Iasi și Botoșani.ext Timp de o saptamana, tinerii vor participa la ateliere educative, menite sa le dezvolte anumite competente si sa le descopere noi talente. Fiecare copil va fi implicat la atelierele de comunicare, muzica, lucru manual si creatie artistica.…