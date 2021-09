Întâlnirea coaliției de guvernare a eșuat. Se poate vorbi despre căderea Guvernului Ședința de Coaliției de Guvernare s-a incheiat dupa mai puțin de o ora, fara nici o concluzie. USR PLUS a cerut demisia premierului Florin Cițu, iar PNL a refuzat aceasta varianta. In consecința, USR PLUS a anunțat ca va depune o moțiune de cenzura impotriva Guvernului (din care fac parte și membri USR PLUS), alaturi de partidul AUR – considerat de mai toate partidele politice din Romania drept o organizație politica nefrecventabila. Moțiunea de cenzura ar urma sa fie depusa in aceasta seara. Interesant este ca USR PLUS s-a pus intr-o poziție bizara, in care a mai fost doar PSD-ul condus de Liviu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

