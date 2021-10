Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, dupa intalnirea de la sediul PNL cu Dacian Cioloș și Florin Cițu, ca a constatat o lipsa de incredere: “E nevoie de mult dialog, rabdare și multa deschidere din partea fiecaruia. Sper ca fiecare mai lasa din orgoliile prezentate, a fost doar prima intalnire”.…

- Discuțiile purtate de premierul desemnat, Dacian Cioloș, cu Florin Cițu, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian, la sediul PNL, nu au avut niciun rezultat. Acesta este anunțul facut, miercuri seara, de premierul interimar Florin Cițu. „Nu a fost nicio concluzie. Am spus și la intalnire, și va spun și dumneavostra…

- Dacian Cioloș a parasit nervos sediul PNL din Modrogan dupa intalnirea de miercuri seara cu Florin Cițu, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian. Cioloș a stat mai puțin de o ora la discuții cu cei 3 lideri politici. El a spus ca urmeaza o ședința la USR, cand vor fi facute mai multe precizari, refuzand…

- Florin Cițu (PNL), Kelemen Hunor (UDMR) și Varujan Pambuccian (minoritați naționale) au ajuns, miercuri dupa-amiaza, la sediul central PNL din Aleea Modrogan, la intalnirea cu premierul desemnat, Dacian Cioloș (USR). Liderii partidelor politice care ar putea reface coaliția de guvernare au evitat sa…

- Conducerea PNL s-a reunit, marți seara, in Biroul Politic Național (BPN) pentru a decide daca va negocia sau nu cu Dacian Cioloș formarea unei majoritați guvernamentale. Liberalii au decis sa nu-l susțina pe liderul USR, Florin Cițu afirmand ca nici macar nu are incredere sa discute cu acesta. Liderii…

- Liberalii au luat in discuție, intr-un format restrans, pentru prima data, posibilitatea de a renunța la Florin Cițu din funcția de premier al Romaniei, conform unor surse politice citate de Antena 3. De asemenea, și președintele Klaus Iohannis ar urma sa ii propuna lui Dan Barna la discuțiile de marți…

- USR PLUS vrea sa negocieze cu PSD pentru a darama Guvernul Cițu, dar insista ca moțiunea sa fie a USR PLUS și susținuta de PSD, potrivit unor surse de pe scena politica. Decizia vine dupa ce, miercuri seara, premierul Florin Citu l-a sunat pe Dan Barna si l-a anuntat ca are acceptul de la Cotroceni…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o ordonanța de urgența care le permite autoritaților locale sa ceara de la Ministerul Finanţelor, în cursul anului 2021, împrumuturi de la stat. Anunțul a fost facut, la finalul ședinței de guvern, chiar de premierul Florin Cițu, ministru interimar al finanțelor. “In…