- Premierul Marcel Ciolacu a negat, vineri, ca i-ar fi sugerat omologului sau ungar, Viktor Orban, sa aiba un discurs moderat, sambata, la Baile Tușnad, afirmand ca acesta „e un lucru de respect” și nu crede ca va ataca romanii sau Romania.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, cel care deține președinția rotativa a Uniunii Europene, a anunțat, in urma intalnirii cu Marcel Ciolacu, de la București, ca in aceasta toamna va forța punerea pe ordinea de zi a Consiliului JAI aderarea completa a Romaniei la spațiul Schengen. ”Astazi am vizitat Bucureștiul…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a primit vineri dimineața, 26 iulie, pe premierul Ungariei, Viktor Orban, intr-o intalnire informala la Vila Lac, unde a fost prezent și președintele UDMR, Kelemen Hunor.Unul dintre subiectele discuției a fost intrarea completa a Romaniei in Schengen.„Am avut astazi o discuție…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca a avut, vineri, o discutie ”pragmatica” cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, pe subiectele de interes comun ale cooperarii bilaterale. ”Am avut astazi o discutie pragmatica cu prim-ministrul Ungariei, domnul Viktor Orban, pe subiectele de interes comun ale…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, participa si in acest an la Universitatea de Vara „Tusvanyos”, care se va desfasura in perioada 23-28 iulie la Baile Tusnad. Premierul ungar este așteptat sa ia cuvantul sambata dupa-amiaza, venind cu un discurs cel mai probabil controversat, la fel ca anii trecuți,…