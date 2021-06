Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Geneva, in Elveția, are loc prima intalnire intre Vladimir Putin și Joe Biden. Discuțiile au loc in cadru privat și vor fi urmate de conferințe de presa separate ale celor doi lideri.

- Joe Biden și Vladimir Putin s-au intalnit la Villa La Grange de pe malul lacului Geneva. Intalnirea oficiala intre cei doi președinți are loc intr-un moment in care relațiile dintre Rusia și SUA au ajuns la un nou punct critic, demn de epoca Razboiului Rece.

- Președintele rus, Vladimir Putin, a ajuns la Villa La Grange, unde a fost intilnit de catre președintele Elveției, Guy Parmelin. Tot aici, acesta urmeaza sa discute cu președintele SUA, Joe Biden, care a sosit in Elveția cu o zi inainte. Cortegiul președintelui Vladimir Putin a fost format din cel puțin…

- CHIȘINAU, 16 iun – Sputnik. Mike Pompeo, ex-secretar de stat al SUA, a calificat decizia președintelui Joe Biden de a nu participa la o conferința de presa comuna cu liderul rus Vladimir Putin dupa summitul de la Geneva drept o demonstrare a slabiciunii. Declarația a fost facuta intr-o emisiune la…

- Astazi, la Geneva, in Elveția, are loc prima intalnire intre Vladimir Putin și Joe Biden. Discuțiile vor avea loc in cadru privat și vor fi urmate de conferințe de presa separate ale celor doi lideri.

- Presedintele rus Vladimir Putin denunta drept ”grotesc” faptul ca Moscova ar purta un razboi informatic impotriva Statelor Unite, intr-un interviu acordat postului NBC, difuzat inaintea intalnirii sale cu omologul sau american Joe Biden, miercuri, la Geneva, in Elvetia, relateaza AFP, informeaza…

- Statele membre NATO, asigurate de vointa presedintelui american Joe Biden de a ”revitaliza” aliantele, participa la un ”summit al regasirii” luni, la Bruxelles, si urmeaza sa lanseze un mesaj de unitate si fermitate vizand Moscova si Beijingul, relateaza AFP, conform news.ro. ”Vom transmite…

- Prima intalnire fața in fața dintre președintele SUA Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin va avea loc luna viitoare, la Geneva, in Elveția, a confirmat marți Casa Alba, potrivit CNN.