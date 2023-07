Președintele Xi Jinping l-a primit marți pe președintele Algeriei, Abdelmadjid Tebboune, aflat in vizita de stat in China. Xi a declarat ca anul acesta se implinesc 65 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice China-Algeria. In prezent, China este angajata in promovarea relansarii națiunii prin modernizarea in stil chinezesc, la randul sau Algeria facand eforturi […] Articolul Intalnire Xi Jinping – Abdelmadjid Tebboune apare prima data in Curierul National .