Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat luni, intr-o conferinta comuna cu Iurie Leanca, vicepremierul moldovean pentru Integrare Europeana, ca i-a impartasit acestuia ingrijorarile Romaniei privind ''recentele evenimente din Republica Moldova''.



"Am exprimat ingrijorarile Romaniei legate de recentele evenimente din Republica Moldova. Este foarte important ca cetatenii Republicii Moldova sa aiba in continuare incredere in institutiile si mecanismele democratice", a spus Negrescu.



Totodata, ministrul delegat a afirmat ca "Romania…