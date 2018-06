Stiri pe aceeasi tema

- Textul Declaratiei Comune a presedintelui american Donald Trump si liderului nord-coreean Kim Jong Un, emis la finalul summitului desfasurat marti in Singapore, si prezentat integral de agentia Reuters și...

- Discutiile intre Statele Unite ale Americii si Coreea de Nord 'avanseaza mai rapid decat anticipam noi', a declarat luni, la Singapore, secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, precizand ca negocierile continua inaintea summitului de marti intre presedintele american Donald Trump si liderul de la…

- Daca intalnirea cu Donald Trump din 12 iunie, la Singapore, va fi un succes, liderul nord-coreean Kim Jong Un ar putea fi invitat in Statele Unite, a declarat joi presedintele american, citat de Reuters si DPA. Trump l-a primit joi la Casa Alba pe premierul japonez Shinzo Abe, inaintea summitului G7…

- Summitul istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un va avea loc la 12 iunie in Singapore, potrivit unui anunt facut joi pe Twitter de liderul de la Casa Alba, transmit agentiile internationale de...

- La sfarșitul saptamanii trecute, președintele american a anunțat ca data și locul summitului cu liderul nord-corean, Kim Jong Un, au fost stabilite și vor fi anunțate in curand. “Avem acum o data. Și avem un loc. Le vom anunța in curand”, a spus acesta. Intalnirea urmeaza sa aiba loc in Singapore, potrivit…

- Summitul istoric dintre Coreea de Nord și SUA va avea loc in Singapore, potrivit The Guardian , care citeaza CNN. Intalnirea cu Donald Trump "ar fi o intalnire istorica" și un "prim pas excelent in promovarea dezvoltarii pozitive in peninsula coreeana și construirea unui viitor frumos", a declarat…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca intalnirea sa extrem de asteptata cu liderul nord-coreean Kim Jong Un nu va avea loc in Zona Demilitarizata (DMZ) de la frontiera dintre cele doua Corei, informeaza Reuters, Yonhap si AFP. Dand asigurari ca data si locul acestei…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a salutat vineri seara (dupa ora locala) decizia Coreei de Nord de a suspenda testele nucleare si cu rachete, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Trump a reactionat prin modalitatea sa predilecta, un tweet - un mesaj in reteaua Twitter: "Coreea de…