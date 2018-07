Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, secretarul general al PSD, Marian Neacșu, care la randu-i a fost huiduit de cei noua protestatari, a afirmat: „Intr-o țara civilizata erau luați cu dubele”. Liviu Dragnea, care maine iși așteapta sentința finala in dosarul angajarilor fictive, a fost intrebat daca i se pare normal protestul…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, face un apel la președintele Klaus Iohannis și la Ludovic Orban de a nu politiza președinția la Consiliul Uniunii Europene (UE) care va fi preluata de Romania in 2019, precizand ca este un obiectiv care nu are culoare politica.Citește…

- Calin Popescu Tariceanu neaga tensiunile din coalitie. Presedintele ALDE sustine ca Pilonul II de pensii nu a fost un subiect de discutii astazi, la Palatul Victoria, intre Viorica Dancila si Liviu Dragnea. Liderul Senatului a spus ca a mers la Guvern “ca un gest simbolic” pentru a-si arata sprijinul…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca a trimis presedintelui Iohannis, pentru informare, Memorandumul pentru initierea unei analize referitoare la oportunitatea mutarii Ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa ce șeful statului a cerut demisia premierului Viorica…

- Tariceanu nu merge la recepția de la Palatul Cotroceni, de Ziua Europei: Consider ca șeful statului a jignit grav primul ministru, a spus liderul ALDE, vineri, la Constanța. Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu a spus ca a luat decizia de a nu participa la receptia de Ziua Europei de la Palatul…

- Dragnea, reacție in conflictul Iohannis-Dancila: ”N-am vazut si nu vad niciun motiv serios pentru care presedintele sa ceara demisia doamnei premier” a declarat, joi seara, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. “Eu, personal, n-am vazut si nu vad niciun motiv serios pentru care presedintele…

- Intalnire cruciala in mijlocul scandalului care zguduie scena politica. Presedintele Klaus Iohannis ar putea sta fata in fata cu premierul Viorica Dancila si liderii coalitiei, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, in cateva zile, la receptia data la Cotroceni pentru Ziua Europei. Administratia…

- S-a dezlantuit jihadul intre putere si presedintele Klaus Iohannis. Seful statului i-a cerut public demisia preierului Viorica Dancila, iar cei de la putere reatcioneaza. In direct la Romania TV, Calin Popescu Tariceanu a dezvaluit o discutie cu Liviu Dragnea, dar l-a si atacat dur pe Iohannis.Citește…