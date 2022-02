Timișoara – Moravița va deveni sigur autostrada, a anunțat astazi, la Timișoara, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Afirmația vine dupa ce doua comisii, reprezentand ministerele de specialitate din Romania și Serbia, s-au intalnit la Timișoara, pentru a discuta o serie de detalii legate de proiectul autostrazii spre Belgrad. Concluzia: in aprilie se va semna la Belgrad ... The post Intalnire tehnica Romania – Serbia. Drumul nou dintre Timișoara și Moravița, transformat din drum expres in profil de autostrada appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .