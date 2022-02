Stiri pe aceeasi tema

- Noul guvernator al Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, Teodosie Gabriel Marinov, a fost director general la Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea si subprefect al judetului. Este licentiat al Facultatii de Sociologie-Psihologie Bucuresti si are un master in Sociologia Familiei

- De aceea multi dintre tineri aleg din start sa-si caute ceva in afara. Nu vor sa se milogeasca pe aici si oricum e mai cool sa lucrezi in Berlin sau Londra decat sa-ti faci veacul prin Vaslui. Ionut Apetrei este fiul unor tarani din judetul Vaslui. Are 33 de ani si este la o rascruce a vietii sale,…

- De mai bine de trei luni de zile USR a ieșit de la guvernare, dar continua sa guverneze bine merci in Delta Dunarii și chiar sa promoveze securiști pe funcții bine remunerate. Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) este condusa, surprinzator, și la ora actuala de catre omul lui Cioloș,…

- Unul dintre cei mai apreciați profesori din Romania s-a stins inainte de trecerea dintre ani! Prof. univ. dr. Traian Rotariu, fost decan al Facultații de Sociologie și Asistența Sociala din cadrul Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, director onorific al Centrului de Studiere a Populației…

- Intrarea PSD la guvernare nu a fost agreata de multe organizații județene, fiind unele care deja au devenit nefrecventabile de catre conducerea partidului. Unul dintre cazurile cele mai elocvente s-a petrecut la sfarșitul saptamanii trecute la vizita de lucru a ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu,…

- In ultimii 16 ani, limba romana s-a imbogațit cu peste 3.600 de cuvinte noi. Majoritatea cuvintelor sunt neologisme din limba engleza și sunt folosite in limbajul de zi cu zi. Trebuie menționat și faptul ca pandemia de Coronavirus a imbogațit vocabularul romanilor cu termeni noi precum „izoleta” sau…

- Echipele mobile de vaccinare de la Spitalul Militar din Timișoara vor fi sprijinite in teren de catre studenți. Tineri de la Departamentul de Asistența Sociala din cadrul Facultații de Sociologie și Psihologie din UVT, alaturi de cadre didactice, vor merge in mediul rural din Timiș pentru a incerca…

