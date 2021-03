Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre agentii de politie cercetati pentru tortura de la Sectia 16 din Capitala apar in imaginile surprinse de camerele de supraveghere in timp ce agreseaza un barbat in timpul unui interogatoriu: il dau cu capul de masa, in trantesc la pamant si il stranguleaza.

- Doi urși au fost filmați in timp ce inspectau o camera de monitorizare amplasata pe un trunchi de copac intr-o padure din Parcul Național Cheile Bicazului – Hașmaș. Mamiferele au studiat obiectul și apoi și-au vazut de drum, fara sa-l deterioreze.

- Selectionata feminina de fotbal a Norvegiei, care urma sa participe luna aceasta la un turneu amical in Franta, alaturi de reprezentativele tarii gazda, Elvetiei si Islandei, a declarat forfait pentru aceasta competitie, informeaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres. Federatia franceza…

- Autoritațile din Gorj cauta soluții pentru situația in care depozitul de gunoi de la Targu Jiu se va inchide, din cauza ca polueaza olfactiv orașul. Este o ipoteza luata in calcul, avand in vedere ca firma care administreaza groapa de gunoi are probleme cu Autorizația Integrata de Mediu, dupa cum a…

- Intalnire intre șeful DSU, Raed Arafat, și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, dupa tragediile de la Spitalul Județean din Piatra Neamț și de la Institutul “Matei Balș”. Aceștia discuta despre situația din spitale. Este foarte probabil sa fie analizate cele doua rapoarte: cel al Inspecției sanitare…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Ialomița a organizat la sfarșitul saptamanii precedente o intalnire de lucru la Sambata de Sus, in județul Brașov. La intalnire au participat președintele Consiliului Județean Ialomița, Marian Pavel, alaturi de majoritatea primarilor din județ. In cadrul intalnirii,…

- O decizie privind modul in care vor fi desfașurate cursurile școlare dupa 8 februarie, data cand incepe al doilea semestru din anul școlar 2020 – 2021, ar putea fi comunicata joi. La Cotroceni are loc o intalnire pe aceasta tema, la care președintele Klaus Iohannis a invitat mai mulți reprezentanți…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, s-a intalnit, miercuri, cu reprezentanți ai organizațiilor sindicale ale polițiștilor și personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv Federațiile reprezentative semnatare ale Acordului Colectiv privind raporturile de serviciu ale polițiștilor…