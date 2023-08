Stiri pe aceeasi tema

- Matei Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a condus drogat și a provocat accidentul din 2 Mai in care au murit doua persoane, era de mai mult timp in evidența poliției pentru consum de stupefiante, spun surse din ancheta. Asta deși avocata șoferului a spus ca din ce știe, clientul sau nu avea antecedente…

- Gerard Pique a fost huiduit intr-o discoteca din Madrid, acolo unde oamenii ii strigau „Shakira, Shakira”, in momentul in care, la microfon, le-a dat replica petrecareților. El Mundo Deportivo dezvaluie și ce le-a spus fostul jucptor al Barcelonei.Sambata s-a incheiat turneul pentru echipe de fotbal…

- Clara Ponsati, membra a Parlamentului European din partea formatiunii separatiste catalane Junts per Catalunya, a anuntat luni pe Twitter ca a fost "arestata ilegal" in Barcelona, la scurt timp dupa ce se intorsese in Spania, transmite Reuters.Ponsati era data in urmarire de autoritatile spaniole…

- Autoritațile au arestat doua persoane in legatura cu incendiul, ambii romani. Intr-un acces de furie, cele doua persoane au decis sa incendieze baraca in care locuia cuplul, lasandu-o pe femeie blocata in interior. Dupa ce incendiul a fost stins, echipele de pompieri ale Primariei Madrid au descoperit…

- Consiliul local al orasului Barcelona a ales sambata un nou primar socialist in urma unui acord surpriza cu doua partide politice rivale, dand astfel un nou suflu partidului premierului spaniol Pedro Sanchez inaintea alegerilor legislative din 23 iulie, noteaza AFP, potrivit Agerpres. CITESTE SI Putin…

- Lavinia, o romanca solista in orchestre care canta in Spania, a devenit eroina dupa ce a reușit sa opreasca un tren pentru ca poliția sa verifice un barbat care iși amenința, la telefon, fosta partenera ca o va ucide, potrivit StiriDiaspora.

- Doi romani din Spania vor fi judecați in luna iunie la Tribunalul Provincial din Cordoba pentru ca și-au vandut fiica de 12 ani ca sa-și stinga o datorie. In același caz au mai fost puse sub acuzare alte patru persoane. Mama fetei risca cea mai mare pedeapsa, de 25 de ani de inchisoare.