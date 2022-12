In cursul zilei de astazi, 17 decembrie 2022, Kremlinul a transmis ca președintele țarii, Vladimir Putin, le-a cerut comandanților armatei sale propuneri cu privire la modul in care cred ei ca ar trebui sa decurga campania militara a Rusiei in Ucraina. Vladimir Putin a fost in vizita la operativ al armatei. Importanta intalnire vine dupa ce, in ultimele 10 luni, au aparut numeroase critici referitoare la modul in care se desfașoara campania militara, mai ales dupa ce rușii au fost forțați sa se retraga din Kiev, Harkov și Herson, transmite Reuters. Ce s-a intamplat in ultimele trei luni de razboi…