Stiri pe aceeasi tema

- „Mori, ticalosule! In curand, vei muri zvarcolindu-te intr-un chin teribil”, acesta este mesajul scrisorii sinistre care a fost primita de Boris Karpicikov, 63 de ani, fost spion al Serviciului rus Federal de Securitate (FSB), relateaza Sunday Mirror . In dreptul expeditorului era trecut crematoriul…

- Maliar a declarat in cadrul unui briefing de presa ca numarul unitaților militare rusești din Ucraina a crescut de la 250 la 280, intr-o singura saptamana, in timp ce Moscova incearca sa obțina „inițiativa strategica", relateaza HotNews.ro care citeaza Reuters și AFP. „Luptele sunt aprige in direcția…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, principalul aliat al Moscovei in campania militara din Ucraina, a sosit sambata in Rusia, la doar cinci zile dupa ce s-a intalnit la Minsk cu omologul sau rus Vladimir Putin.

- Președintele bielorus Aleksandr Lukașenko a blocat eforturile lui Vladimir Putin de a constrange Belarusul sa se integreze in Federația Rusa - aceasta este evaluarea think tank-ului Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) dupa intalnirea de ieri a liderilor de la Moscova și Minsk. Deși au discutat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia nu intentioneaza sa "absoarba" Belarusul, ca raspuns la o intrebare in timpul unei conferinte de presa sustinuta luni, la Minsk, cu omologul sau belarus Alexander Lukasenko, potrivit CNN. "Rusia nu are niciun interes sa absoarba pe nimeni. Pur si simplu…

- Președintele rus Vladimir Putin a facut luni o calatorie rara in Belarus, aliatul Moscovei, in timp ce forțele sale și-au continuat campania de bombardare aeriana a Ucrainei, in condițiile in care campul de lupta se afla intr-un larg impas dupa aproape 10 luni de razboi. Vizita lui Putin la Minsk a…

- Vladimir Putin a inceput o vizita in Belarus, prima in ultimii 3 ani. Deplasarea liderului de la Kremlin la Minsk are loc pe fondul intensificarii manevrelor militare din Belarus, la care participa forțele ruse.

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni ca Rusia „nu are niciun interes” sa absoarba Belarus, cel mai apropiat aliat al sau, foarte dependent de Moscova pentru aprovizionarea cu gaze si petrol, noteaza AFP.