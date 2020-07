Stiri pe aceeasi tema

- Combaterea traficului de persoane, in mod special a traficului de minori, precum si combaterea infractionalitatii de mediu au fost subiectele abordate la intalnirea procurorului general al Romaniei, Gabriela Scutea, cu ambasadorul Frantei, Michele Ramis, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat…

- Parchetul General a anuntat, marti, ca a clasat dosarul in care era verificata o presupusa fapta de zadarnicire a combaterii bolilor comisa de senatorul PNL Vergil Chitac, stabilind ca parlamentarul nu a incalcat nicio norma privitoare la prevenirea sau combaterea bolii COVID-19. Potrivit…

- Procurorul general a dispus un control in cazul unui minore din Mehedinti care a fost incendiata, informeaza Biroul de presa al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ). „In contextul interesului generat in spatiul public de cauza privind minora victima a tentativei de omor…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Gabriela Scutea, anunta ca a dispus un control la Parchetul de pe langa Judecatoria Vanju Mare, in cazul adolescentei de 17 ani care a fost incendiata de un criminal in serie eliberat conditionat, desi anterior fata…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, s-a intalnit, vineri, cu Nicoleta-Margareta Tint, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Corina Corbu, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Gabriela Scutea, procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie,…

- Un polițist bistrițean a fost prins in flagrant de procurorii clujeni. Acesta cerea o suma de bani in schimbul intervenției intr-un dosar penal. Polițistul de la judiciara a fost prezentat ieri in fața instanței, care l-a trimis dupa gratii pentru 30 de zile. Procurorii clujeni au prins in flagrant…

- Sectia pentru procurori din CSM va analiza in sedinta din data de marti nota privind avizarea numirii Oanei Chichernea procuror in functia de consilier al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. ...

- Sectia pentru procurori a CSM trebuie sa decida in sedinta de marti, 26 mai, cu privire la avizarea numirii procurorului Oana Chichernea in funcția de consilier al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.La trei luni de la numirea in functia de procuror…