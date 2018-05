Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va pleca joi dupa-amiaza intr-o vizita la Vatican, unde va fi primita in audienta de Papa Francisc. "In aceasta dupa-amiaza, voi pleca intr-o vizita la Vatican, unde voi fi primita in audienta de Sanctitatea Sa Papa Francisc. Vizita la Vatican este pe fondul bunelor…

- In data de 12 aprilie la Palatul Victoria s-a intalnit Comisia Nationala de fundamentare a Planului National de aderare la zona euro, prezidata de premierul Viorica Dancila. Comisia Nationala de Prognoza a publicat minuta sedintei la care au participat atat prim-ministrul si guvernatorul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut joi o intrevedere cu presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, aflat in vizita oficiala in Romania, cei doi discutand pe larg despre subiectul interconectarilor in domeniul transporturilor si in sectorul energiei. Potrivit unui comunicat al…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat marti, la telefon, cu omologul sau bulgar, Boiko Borisov, la initiativa acestuia, printre temele abordate numarandu-se organizarea unei sedinte comune de Guvern si cresterea interconectivitatii rutiere intre Romania si Bulgaria. Potrivit unui comunicat al Guvernului,…

- Prim ministrul Viorica Dancila l a primit astazi, 22 februarie, pe Cord Meier Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, intr o vizita de curtoazie, la Palatul Victoria.Tema centrala a discutiilor dintre cei doi oficiali a constituit o relatia bilaterala dintre Romania si Republica…

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene nu este satisfacator, fiind chiar risc de pierdere a unei sume de 800 milioane euro pe Programul Operational Regional (POR), a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, la Adunarea Generala a Uniunii Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), si a facut…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere, vineri, cu Tamar Samash, ambasadorul Israelului la Bucuresti. Cei doi demnitari au discutat despre cooperare economica, dar si despre Muzeul National de Istorie a Evreilor si a Holocaustului din Romania. Samash este al doilea ambasador primit la Palatul…

- Intalnirea prim-ministrului Viorica Dancila cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, desfasurata luni, la Palatul Victoria, s-a incheiat. Ambasadorul Hans Klemm a venit la sediul Guvernului, unde a avut o intalnire de aproximativ o ora cu premierul. „Am terminat intalnirea, am ridicsar…