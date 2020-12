Reprezentantii PNL, USR PLUS si UDMR incep sambata negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare.



Discutiile ar urma sa inceapa la ora 9,00, la Vila Lac.



Liderii PNL, USR PLUS si UDMR au avut deja, joi, o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre formarea viitoarei coalitii de guvernamant.



"A fost, practic, inceputul discutiilor. (...) Am luat decizia sa formam impreuna o coalitie care sa genereze o majoritate parlamentara de centru-dreapta pentru formarea unui guvern. Romania are nevoie intr-un termen cat mai rapid de investirea…