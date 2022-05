Întâlnire pe tema protecției sociale în județul Hunedoara Prefectul județului Hunedoara, Calin Petru Marian, a avut astazi o intalnire cu Peter Makkai, Secretarul de Stat in Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. Au fost discutate stadiile aplicarii in județul Hunedoara a strategiilor și politicilor guvernamentale in domeniul protecției sociale, dar și colaborarea instituțiilor hunedorene din domeniu, cu autoritațile locale și cu ONG-uri. La intalnire au participat reprezentanți ai Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Hunedoara, Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala, dar și viceprimarul municipiului… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

