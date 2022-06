Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei a organizat o intalnire de lucru cu importante organizatii patronale si profesionale sectoriale din Romania. Discutiile s-au axat pe situatia economica actuala, posibilitatile de dezvoltare si de promovare a produselor si serviciilor romanesti si modalitatile…

- Reorganizarea teritoriala a Romaniei cu doar 15 județe, propunere inedita a CCIR. Județul Alba Iulia ar include Hunedoara și Sibiu Discuțiile despre regionalizare și reorganizarea teritoriala a Romaniei au fost discutate la o intalnire a organizatiilor patronale si profesionale sectoriale din țara,…

- Reorganizarea teritoriala totala a Romaniei prin reducerea numarului de judete la 15 reprezinta o prioritate pentru reducerea cheltuielilor bugetare, sustin reprezentantii Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR).

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei, impreuna cu mai multe organizatii patronale si profesionale sectoriale din Romania, considera drept prioritara reorganizarea teritoriala totala a Romaniei prin reducerea numarului de judete la 15, precum si redefinirea notiunii de comuna ca localitate cu cel…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei a organizat o intalnire de lucru cu importante organizații patronale și profesionale sectoriale din Romania. Discuțiile s-au axat pe situația economica actuala, posibilitațile de dezvoltare și de promovare a produselor și serviciilor romanești și modalitațile…

- Miercuri, 11 mai 2022, se deschide METAL SHOW & TIB, expozitia de referinta pentru prelucrarea metalelor, tehnologiilor si echipamentelor industriale organizata de ROMEXPO si EUROEXPO Fairs, in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

- Saptamana acesta revine evenimentul: Traditii Gastronomice in Dobrogea Multiculturala Ne propunem sa prezentam bilunar, la CORA City Park, traditiile si obiceiurile etniilor dobrogene prin organizarea de expozitii cu vanzare de produse specifice si porturi traditionale. In aceasta saptamana va prezentam…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza miercuri, 6 aprilie, incepand cu ora 10:00, in parteneriat cu ambasada statului Israel in Romania, Forumul de afaceri Romania-Israel in domeniul agriculturii, in cadrul caruia invitații vor propune soluții pentru agricultura timișeana. Evenimentul…