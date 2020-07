Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a avut joi, la Palatul Victoria, o intalnire cu reprezentantii Aliantei pentru Agricultura si Cooperare, in care au discutat despre masuri de sprijin pentru combaterea efectelor secetei, care a afectat culturile agricole in acest an."Pentru sustinerea agricultorilor…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare solicita Guvernului, intr-o scrisoare deschisa, identificarea de solutii pentru ca despagubirile destinate agricultorilor sa fie acordate pana la finalul lunii iulie."Fermierii din Romania trec printr-o perioada de criza deosebit de dificila, declansata…

- Premierul Ludovic Orban a discutat, marti, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Palatul Victoria cu reprezentantii domeniului viticol, despre eligibilitatea viticultorilor pentru programul IMM Invest si includerea sectorului intre cele care beneficiaza de masuri active pentru acoperirea costurilor…

- Premierul Ludovic Orban a susținut joi ca programul de relansare economica este in curs de elaborare, iar obiectivul sau este ca, in maxim cinci ani, Romania sa depaseasca PIB mediu pe cap de locuitor la nivel european. El a subliniat disponibilitatea Guvernului de a sustine „cresterea accelerata”…

- Deputatul Ben Oni Ardelean a transmis, sambata, un mesaj pe grupul intern al partidului, in care da asigurari ca nu are nicio legatura cu aparitia in spatiul public a fotografiei in care premierul Ludovic Orban petrece, in biroul de la Palatul Victoria, alaturi de cativa ministri.Surse liberale precizasera,…

- Festivalurile mari, cu mai mult de 1.000 de persoane, ar putea fi interzise pana la finalul lunii august, au precizat acestea. Premierul Ludovic Orban a avut, marti, la Palatul Victoria, consultari cu reprezentantii artelor teatrale. Daca evenimentele mari vor primi "binecuvantarea" Guvernului incepand…

- Constatarea pagubelor produse pe campurile din Ialomița de seceta și ingheț nu se poate realiza. Demersul este blocat din cauza faptului ca, la momentul de fața, nu exista o baza legala prin care sa fie constituite Comisiile de constatare și evaluare a calamitaților in agricultura. Astfel, reprezentanții…