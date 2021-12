Stiri pe aceeasi tema

- A inceput summitul online intre președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus, Vladimir Putin. Discuția reprezinta un efort diplomatic cu mize mari e ambele parți, care privește detensionarea a ceea ce se intampla la granița cu Ucraina, unde zeci de mii de soldați ruși au fost mobilizați, starnind…

- Kremlinul a declarat luni ca nu se asteapta la cine stie ce „progrese“ in urma intrevederii online intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden, prevazuta sa aiba loc marti, intr-un moment de varf al tensiunilor intre Moscova si Washington, relateaza Interfax.

- Oficialul a precizat insa ca o riposta militara americana directa, in cazul unui atac impotriva Ucrainei, nu este luata in considerare in prezent.Washingtonul intentioneaza sa acorde prioritate, in cazul unei invazii a Ucrainei, dar asta inseamna sprijin pentru armata ucraineana, sanctiuni economice…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski s-a deplasat luni pe linia frontului cu separatistii prorusi in Donbas, in estul tarii, pe fondul tensiunilor cu Rusia, acuzata de pregatirea unei invazii asupra Ucrainei, relateaza AFP. ‘Sunt onorat sa fiu alaturi de dumneavoastra astazi, va multumesc pentru…

- Presedintele american Joe Biden si cel rus Vladimir Putin vor avea marti o intalnire la nivel inalt prin videoconferinta, au anuntat sambata Kremlinul si un oficial al Casei Albe. Discuția are loc intr-un moment de varf al tensiunilor intre Moscova si Occident legate de Ucraina, relateaza agentiile…

- ​Joe Biden spune ca elaboreaza inițiative ample pentru a îngreuna invadarea Ucrainei de catre președintele rus Vladimir Putin și ca nu va accepta "liniile roșii" ale Moscovei, declarațiile președintelui american venind într-un context de temeri ca acest conflict care mocnește la…

- Moscova si Washington au continuat joi, la Geneva, dialogul strategic inceput in iunie pe malul lacului Leman de catre presedintii rus Vladimir Putin si american Joe Biden, in incercarea de a atenua numeroasele divergente care submineaza relatiile dintre cele doua tari, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Rusia si Belarus au convenit o integrare economica si energetica mai mare. Acordul, incheiat dupa discutiile de la Kremlin dintre presedintele rus Vladimir Putin si liderul belarus Alexandr Lukasenko, este probabil sa fie vazut ca cea mai recenta demonstratie de sprijin a lui Putin pentru Lukasenko,…