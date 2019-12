Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmeaza sa aiba o întrevedere cu secretarul de Stat american Mike Pompeo, saptamâna aceasta, la Lisabona, a informat marți Departamentul de Stat al Statelor Unite, relateaza Reuters, citat de Mediafax.Pompeo va efectua o vizita oficiala la Lisabona…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a discutat duminica cu premierul în exercițiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, iar printre subiectele abordate s-a numarat și problema relațiilor cu Iranul, a informat Casa Alba prin intermediul unui scurt comunicat, citat de Reuters. „Cei…

- O delegație de inspectori din cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomica va face o vizita saptamana viitoare la Teheran pentru a cere explicații Iranului privind originea particulelor de uraniu depistate intr-o complex nedeclarat pana acum, a declarat joi șeful AIEA, Cornel Feruța.Conform…

- Secretarul american de stat, Mike Pmpeo, a anunțat o schimbare de poziție a Statele Unite fața de coloniile israeliene din Cisiordania, care nu vor mai fi considerate contrare dreptului internațional, relateaza AFP. Mike Pompeo, secretarul de Stat american, era de așteptat sa anuleze pozitia juridica…

- Ministri ai tarilor care fac parte din coalitia internationala extinsa impotriva gruparii Stat Islamic (SI) se vor intalni la 14 noiembrie pentru discutii strategice asupra continuarii luptei impotriva extremistilor suniti, a anuntat marti secretarul de stat american Mike Pompeo, informeaza dpa potrivit…

- Papa Francisc si secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, au cazut de acord joi, in cursul unei intrevederi la Vatican, asupra necesitatii ca drepturile minoritatilor crestine din Orientul Mijlociu sa fie protejate, a comunicat Departamentul de Stat, transmite Reuters. Pompeo, al carui turneu din aceasta…

- Șeful diplomației americane Mike Pompeo se va deplasa saptamana viitoare in Italia, o etapa cu tenta personala in regiunea de unde provine familia sa, iar ulterior in Balcani, unde va incerca sa contreze influența Rusiei, a anunțat vineri Departamentul de Stat, citat de AFP.

- Israelul este suspectat ca, cel mai probabil, a amplasat dispozitive de telefonie mobila specifice spionajului în apropierea Casei Albe și în alte locații din Washington în ultimii doi ani, potrivit unui raport publicat de Politico care citeaza trei foști oficiali americani din…