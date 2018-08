Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca se asteapta la discutii complicate privind Siria si Ucraina cu presedintele rus Vladimir Putin, asteptat sambata in Germania, relateaza AFP. "Vor exista controverse si, bineinteles, vor exista si puncte asupra carora vom putea reflecta asupra modului…

- Cancelarul german, Angela Merkel, s-a intalnit marti, la Berlin, cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pentru discutii referitoare la Siria, situatia din Orientul Mijlociu si conflictul din Ucraina, a declarat o purtatoare de cuvant a Guvernului german. Cei doi oficiali rusi veneau din Israel,…