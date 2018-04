"Am discutat despre Codul administrativ. A treia oara. Si mai vorbim si saptamana viitoare. (...) Avem nevoie de o intalnire intre colegii nostri, cei care au facut amendamente, de la noi si ceilalti care au lucrat pe acest subiect, fiindca mai mult inseamna in aceasta forma trimisa de Guvern centralizare decat descentralizare si nu putem accepta, nu putem vota in aceasta formula. Am discutat cateva principii care trebuie incluse in text prin amendamente. Nu vrem sa treaca tacit de Senat, sa vina in forma Guvernului la Camera", a spus Kelemen Hunor la Palatul Parlamentului, intrebat despre…