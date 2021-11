Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii din Comisiile de Sanatate ale Camerei Deputatilor si Senatului au avut o intalnire, miercuri, cu reprezentanti ai OMS cu care au discutat despre combaterea pandemiei. Fostul ministru al Sanatatii și presedintele Comisiei pentru sanatate si familie din Camera Deputatilor, Nelu…

- Premierul demis Flori Cițu va avea, luni, o discuție cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania pentru identificarea unei soluții pentru subvenția la gigacalorie, au precizat pentru Mediafax surse guvernamentale. „Premierul Florin Cițu va avea azi (luni – n.r.) o intalnire de lucru cu ministrul…

- Sistemul de sanatate romanesc se afla intr-o situatie critica Sistemul de sanatate românesc se afla într-o situatie critica, în contextul cresterii numarului de infectari cu noul coronavirus. În sectiile de Terapie Intensiva, unde sunt tratati pacienti în stare grava,…

- Potrivit acestuia, Romania a devenit un exemplu negativ la nivel internațional, iar rata scazuta de vaccinare se vede in spitalele supraaglomerate. „Suntem intr-o situație dramatica. Cum am ajuns aici? Prin nevaccinare, prin lipsa de incredere in mesajul nostru, al medicilor. Țara noastra a ajuns un…

- Consecinta directa a ratei reduse a vacinarii anti-COVIS se vede in spitale, care sunt supraaglomerate cu infecții COVID si exista un numar enorm de mare de decese evitabile, declara președintele Colegiului Medicilor, Daniel Coriu, potrivit Digi24 . Daniel Coriu precizeaza ca suntem intr-o situație…

- Cseke Attila, ministrul interimar de la Sanatate, a tras un semnal de alarma joi seara, in data de 8 octombrie. In opinia oficialului Guvernului, Romania se afla intr-o situație de „criza majora”, in contextului valului 4 de COVID. Astfel, Attila spera deja sa nu se ajunga la cel mai pesimist scenariu,…

- Consilierul onorific al premierului pe probleme de Sanatate, Nelu Tataru, a afirmat, luni seara, ca Romania tot numara paturile de ATI pentru bolnavii de coronavirus fara a face nimic pentru a nu umple aceste paturi. Tataru reclama faptul ca inca se bagatelizeaza tot ce inseamna pandemie, in timp ce…

- Noul ambasador al Chinei la Washington a subliniat importanța deosebita pe care o are Taiwanul in relațiile chino-americane, in cadrul primei intalniri pe care a avut-o cu un inalt oficial american de la preluarea postului, scrie presa chineza de stat, potrivit Reuters.