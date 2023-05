Întâlnire la nivel înalt - Cine este premierul primit astăzi de Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Klaud Iohannis Prim-ministrul Republicii Coreea, Han Duck-soo, va fi intampinat oficial de premierul Nicolae Ciuca, la ora 9.00, la Palatul Victoria, potrivit programului anuntat de Guvern. Cei doi premieri vor avea o intrevedere tete-a-tete, aceasta fiind urmata de o alta intrevedere, in format restrans, a celor doua delegatii guvernamentale.Ulterior, va avea loc o ceremonie de semnare a unor documente bilaterale: Memorandum de intelegere intre Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. si Autoritatea Portuara Busan.Cei doi premieri vor sustine apoi declaratii comune de presa, de la ora 10.05.De… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a fost primit, joi, la Chisinau, de presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Seful Executivului, care efectueaza o vizita oficiala in Republica Moldova, este insotit de ministrul Apararii, Angel Tilvar, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, ministrul…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Sebastian Burduja, a facut parte din delegația oficiala care l-a insoțit pe Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in vizita efectuata in Emiratele Arabe Unite, alaturi de ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Educației, Ligia Deca, secretarul…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unit e, s-a intalnit luni, 20 martie, cu presedintele Emiratelor Arabe Unite, seicul Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. „Sunt onorat sa ma intalnesc cu Alteța Sa Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite. Romania…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, a vizitat noul oraș Masdar City, de langa Abu Dhabi. Vizita in acest oraș a avut loc duminica, 19 martie 2023, a anunțat Președinția Romaniei. Noul oraș este situat langa Abu Dhabi și este „axat pe asigurarea unui…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, a vizitat, duminica, Masdar City, un oras situat langa Abu Dhabi si axat pe asigurarea unui grad ridicat de sustenabilitate, ca proiect de dezvoltare urbana. Alaturi de seful statului, la Masdar City, s-au aflat si membri…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a aflat duminica, in a doua zi a vizitei oficiale in Emiratele Arabe Unite, in Masdar City, oras situat langa Abu Dhabi, axat pe asigurarea unui grad ridicat de sustenabilitate, ca proiect de dezvoltare urbana. Presedintele a remarcat ca o tranzitie verde de succes presupune…

- Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite , a vizitat duminica, 19 martie 2023, Masdar City, un oraș situat langa Abu Dhabi și axat pe asigurarea unui grad ridicat de sustenabilitate, ca proiect de dezvoltare urbana, informeaza Administratia Prezidentiala . Președintele Klaus…

- Președintele Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, a vizitat duminica Masdar City, un oraș situat langa Abu Dhabi și axat pe asigurarea unui grad ridicat de sustenabilitate, ca proiect de dezvoltare urbana. Alaturi de președinte, s-au aflat la Masdar City și membri ai Guvernului:…