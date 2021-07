Stiri pe aceeasi tema

- Foștii refugiați și expulzați in 1940 in urma Dictatului de la Viena precum și urmașii lor din satele Marna Noua, Ianculești și Scarișoara Noua s-au intalnit cu conducerea filialei Carei a Asociației foștilor refugiați pentru a discuta despre prevederile OUG 105/1999. Beneficiaza de prevederile prezentei…

- Asociația foștilor refugiați și expulzați in 1940 in urma Dictatului de la Viena anunța intalniri cu cei interesați de a beneficia de prevederile OUG 105/1999. Beneficiaza de prevederile prezentei ordonante persoana, cetatean roman, care in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 6 septembrie…

- DREPT LA REPLICA LA ARTICOLUL PUBLICAT IN ZIARUL GAZETA DE BISTRIȚA, saptamanalul nr. 858 din 12 iunie 2021, la pagina 3, intitulat „ 120 000 de hectare de padure retrocedate ilegal in Bistrița-Nasaud ” In urma articolului din Gazeta de Bistrița referitor la apararile formulate de catre Comisia judeteana…

- Hristos a Inviat! Hristos a Inviat din morti, cu moartea pre moarte calcand, si celor din morminte viata daruindu-le! . „Eu sunt Calea, Adevarul si Viața” a spus Mantuitorul. Asociația romanilor refugiați, expulzați și deportați in urma Dictatului de la Viena din 1940, filiala Carei, va dorește sa…

- Noua generație de tineri din Asociația ,,Urmașii lui Lucaciu,, din satul Lucaceni au marcat sarbatoarea Floriilor potrivit obiceiului. La biserica din sat, copii in frumoase costume populare au recitat și au cantat pricesne specifice acestei sarbatori. Potrivit președintei Mirela Horgoș, activitatea…

- In cursul zilei de marți, 20 aprilie, la sediul Primariei Suceava a avut loc o prima intalnire a primarilor din Zona Urbana Funcționala, care cuprinde localitațile Suceava, Șcheia, Moara, Ipotești, Bosanci, Salcea, Adancata, Patrauți și Mitocul Dragomirnei, referitor la inființarea Asociației de ...

- Deputatul liberal Daniel Gheorghe anunța pe pagina sa ca Senatului Romaniei a respins propunerea legislativa inițiata de 11 deputați PNL privind repatrierea moaștelor Sfinților Marturisitori Ardeleni care s-au savarșit din viața departe de casa, in inchisoarea Kufstein din Munții Tirolului, Austria.…