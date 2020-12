Întâlnire Klaus Iohannis-Nicușor Dan, la Cotroceni Președintele Klaus Iohannis se întâlnește sâmbata cu primarul general, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale.



Întâlnirea vine în contextul alegerilor de duminica, a crizei coronavirusului, dar și al mai multor probleme semnalate în București privind alimentarea cu agent termic care au afectat spitale COVID.



În cursul zilei de sâmbata, Iohannis va avea și o întâlnire cu voluntarii SMURD si studenti medicinisti voluntari (17,00 - Detasamentul de Pompieri "Mihai… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

