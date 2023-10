Stiri pe aceeasi tema

- Președinele american Joe Biden a spus ca o intalnire cu omologul sau chinez , Xi Jinping, este „o posibilitate", in cursul summitului APEC (Cooperarea Economica Asia-Pacific), programat pentru mijlocul lui noiembrie la San Francisco

- Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping ar putea purta discuții la Beijing in luna octombrie. Acest lucru a fost anunțat de secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, in cadrul consultarilor ruso-chineze privind securitatea strategica. "In octombrie,…

- In timp ce președintele rus Vladimir Putin il fermeca miercuri pe liderul suprem nord-coreean Kim Jong Un la un centru spațial din Extremul Orient rus, președintele chinez Xi Jinping il primea langa piața Tiananmen pe liderul socialist sud-american Nicolas Maduro. Cei au toți in comun, alaturi de mulți…

- Cetațenii chinezi apreciaza foarte mult contribuția fostului secretar de stat american (1973-1977) Henry Kissinger la dezvoltarea relațiilor dintre China și SUA. Președintele chinez Xi Jinping a declarat acest lucru in cadrul unei intilniri cu fostul diplomat american, joi, la reședința de stat Diaoyutai…

- Presedintele chinez Xi Jinping l-a primit joi pe fostul secretar de stat american Henry Kissinger, aflat in vizita la Beijing, a transmis fara alte detalii televiziunea de stat CCTV, preluata de AFP.

- Presedintele chinez Xi Jinping a pledat marti pentru o intarire a relatiilor cu Algeria, in intalnirea pe care a avut-o la Beijing cu omologul sau Abdelmadjid Tebboune, in contextul in care Beijingul incearca sa isi diversifice sursele de aprovizionare cu energie, relateaza AFP.Tebboune a inceput…

- Presedintele rus Vladimir Putin „a pierdut deja razboiul” in Ucraina, a afirmat joi omologul sau american Joe Biden, susținand ca se asteapta ca Moscova sa fie impinsa sa negocieze de contraofensiva ucraineana, relateaza AFP. „Putin deja a pierdut razboiul”, a declarat Biden in cadrul unei conferinta…

- Președintele american Joe Biden considera ca SUA și China pot rezolva conflictele existente intre ele și pot evita o confruntare directa. "Cred ca exista o modalitate de a rezolva toate acestea", a declarat el intr-un interviu acordat CNN, raspunzind la o intrebare daca SUA și China ar putea fi rivali…