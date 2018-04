Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a transmis Statelor Unite ca este pregatita sa discute despre denuclearizarea Peninsulei Coreene in cadrul unei intalniri intre presedintele Donald Trump si liderul suprem de la Phenian, Kim Jong-un, a informat un oficial american, relateaza site-ul postului BBC si agentia Reuters.

- Casa Alba a facut un nou anunț cu privire la intalnirea dintre Donald Trump și Kim Jong-un, liderul nord-coreean. Intalnirea istorica intre presedintele american si dictatorul nord-coreean urmeaza sa aiba loc in luna mai, dar nu sunt cunoscute inca detalii practice despre

- Presedintele CIO, Thomas Bach, s-a intalnit la Phenian cu liderul nord-coreean Kim Jong-un,caruia i-a multumit pentru ''dezghetul'' tensiunilor din peninsula coreeana, a anuntat sambata agentia de presa nord-coreeana, KCNA.

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, in timpul momentelor din ultimii cativa ani in care promova dezvoltarea programului nuclear al tarii sale, in mijlocul unor relatii tensionate cu Statele Unite, a avut un singur aliat de nadejde: China. Totusi, in ultimul an, relatiile dintre Beijing si Phenian s-au…

- Infamul conducator al Coreei de Nord, Kim Jong-un, face un pas istoric pentru regimul sau. De cand a preluat puterea, in anul 2011, dupa moartea tatalui sau, Kim Jong-il, liderul de la Phenian nu a intreprins nicio calatori in afara granițelor statului foarte retras. In mijlocul unor frici care vizeaza…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un „examineaza situatia“ dupa decizia „extrem de curajoasa“ a lui Donald Trump de a accepta o intalnire istorica, a declarat ministrul sud-coreean de Externe, Kang Kyung-wha, intr-un interviu difuzat duminica in Statele Unite, scrie AFP.

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, s-a intalnit pentru prima oara cu oficiali inalti de la Sud si a declarat ca vrea sa „scrie o noua istorie a reunificarii nationale” cu Coreea de Sud, potrivit principalei agentii de stiri a Nordului.

- Imaginile din satelit au scos la iveala faptul ca regimul lui Kim Jong-un din Coreea de Nord a crescut numarul trupelor care se antreneaza in Phenian. Experții au observat ca se construiesc noi baze la granița cu Coreea de Sud care vor fi folosite pentru adapostirea aeroglisoarelor.