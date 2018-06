Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai așteptat eveniment al anului s-a produs. Presedintele american Donald Trump si cel nord-coreean, Kim Jong Un, au schimbat o strangere de maini istorica, prima dintre un lider de la Washington și unul de la Phenian. Intalnirea a avut loc intr-un hotel de lux din Singapore.

- Lumea intreaga numara orele ramase pana la summitul istoric dintre Donald Trump si Kim Jong-un, care va avea loc marți, la Singapore, la 04.00 dimineata, ora Romaniei, anunța știrileprotv.ro. Pana atunci, presedintele american s-a intalnit cu premierul tarii gazda. Iar agentia de presa nord-coreeana…

- Doar doua zile au mai ramas pana la intalnirea istorica dintre presedintele american, Donald Trump, si omologul sau nord-coreean, Kim Jong Un. Cei doi oficiali vor ajunge astazi la Singapore, tara care va gazdui prima lor intalnire.

- Un nou patron iși face apariția in Liga I. Omul de afaceri baimarean Horia Sabo a devenit numarul unu de la CSM Politehnica Iași. Clubul moldovean a anunțat prin intermediul unui comunicat de presa ca un contract a fost semnat in cursul zilei de vineri. “CSM Politehnica Iași va aduce la cunoștința ca…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, “a cersit” reprogramarea intrevederii cu presedintele SUA, Donald Trump, dupa ce acesta o anulase, afirma Rudy Giuliani, avocatul liderului de la Casa Alba, sugerand aplicarea aceleiasi tactici in conflictul israelo-palestinian, informeaza Mediafax. Aflat la o conferinta…

- Intrevederea istorica a presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul Coreii de Nord, Kim Jong Un, se va desfasura intr-un hotel de lux situat pe Insula Sentosa din Singapore, anunta Casa Alba.Sarah Huckabee Sanders, purtatorul de cuvant al Presedintiei SUA, a confirmat marti seara ca intalnirea…

- La sfarșitul saptamanii trecute, președintele american a anunțat ca data și locul summitului cu liderul nord-corean, Kim Jong Un, au fost stabilite și vor fi anunțate in curand. “Avem acum o data. Și avem un loc. Le vom anunța in curand”, a spus acesta. Intalnirea urmeaza sa aiba loc in Singapore, potrivit…

- Summitul istoric dintre Coreea de Nord și SUA va avea loc in Singapore, potrivit The Guardian , care citeaza CNN. Intalnirea cu Donald Trump "ar fi o intalnire istorica" și un "prim pas excelent in promovarea dezvoltarii pozitive in peninsula coreeana și construirea unui viitor frumos", a declarat…