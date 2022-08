Stiri pe aceeasi tema

- Șeful ONU, Antonio Guterres, se va intalni cu Volodimir Zelenski și cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan pe 18 august la Lviv, a declarat marți purtatorul de cuvant Stephane Dujarric. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres se va deplasa joi in Ucraina unde va participa la o intalnire cu presedintii ucrainean si turc pentru a discuta mai ales despre exportul de cereale din porturile ucrainene, a anuntat marti purtatorul sau de cuvant, citat de France Presse.

- Razboi in Ucraina, ziua 166. Prima nava de marfa, de la invazia rusa, a sosit in portul ucrainean de la Marea Neagra Chornomorsk, unde va fi incarcata pentru viitorul transport de cereale. Intre timp, o alta vedeta americana a ajuns la Kiev si s-a intalni

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut luni ca inspectorii internationali sa aiba acces la centrala nucleara de la Zaporojie dupa ce Ucraina si Rusia s-au acuzat reciproc ca au bombardat cel mai mare obiectiv atomic din Europa in weekend, relateaza Reuters si France Presse, citate de Agerpres.…

- Guvernatorul regiunii Zaporojie, Oleksandr Starukh, a declarat ca periferia orașului a fost lovita cu rachete in jurul orei 3:05 a.m. La randul sau, Primarul din Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych, a anunțat ca in oraș s-au auzit explozii puternice.

- Razboi in Ucraina, ziua 145. Zelenski ii demite pe șeful serviciului de securitate de stat și pe procurorul general. Ivan Bakanov este acuzat ca nu s-a implicat suficient in apararea Harkovului și ca ”s-a gandit doar la sine”.

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Ucraina denunta pasivitatea NATO. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a subliniat ca amenințarea unui conflict nuclear a devenit din nou reala, deși timp de mulți ani a fost considerata de neconceput.