Stiri pe aceeasi tema

- Conducerile unitatilor de invatamant au transmis ca au 39 de cladiri incadrate in clasa de risc seismic I, care nu sunt utilizate toate in scop educational – doar 15 sunt folosite ca sali de clasa sau laboratoare iar sase au alte destinatii, a precizat, marti, Ministerul Educatiei. „In luna septembrie…

- Primaria Bacau a transmis asociațiilor de proprietari o notificare cu privire la obligațiile pe care le au de la apariția Legii 212/2022, privind unele masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor. Potrivit normelor de aplicare a legii sus-menționate, asociațiile de proprietari au obligația…

- Centrul Regional de Resurse pentru Educație Civica Bacau (CRREC) și American Corner, in colaborare cu Direcția Generala Anticorupție-Serviciul Teritorial Bacau, deruleaza in școli Campania de informare „Corupția in viața cotidiana. Integritatea – un pilon de baza in funcționarea societații”. Traineri:…

- In municipiul Iași, au fost trimise in ultimii doi ani peste 2.200 de inștiințari catre asociațiile de proprietari și locatari, astfel incat acestea sa revizuiasca proiectele de reconsolidare a blocurilor. Edilul Mihai Chirica a anunțat ca vor fi reluate controalele, in vederea eliberarii tuturor cailor…

- Compania Naționala Poșta Romana a dat startul, in aceasta dimineața, distribuirii cardurilor de energie pe care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) le ofera romanilor vulnerabili ca sprijin pentru plata facturilor la energie. Cardurile vor fi imparțite etapizat, in toate județele…

- Prima ninsoare din aceasta iarna a pus probleme atat autoritatilor cat și șoferilor. Pe Calea Romanului din Bacau s-a produs o tamponare care va necesita ore bune de reparații in service pentru cele doua mașini implicate. Conform relatarilor unui martor, SUV ul venea din nord (Bogdan Voda), a pierdut…

- Sindicaliștii de la Caile Ferate Romane fierb, dupa ce guvernanții au decis, inca o data, sa proroge aplicarea Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar. La sfarșitul anului trecut, Guvernul aproba celebra „ordonanța – trenuleț”, care, pe langa masurile fiscal-bugetare și modificarile…

- VEȘTI BUNE… Guvernul a aprobat, luni, ordonanța de urgența care vizeaza diminuarea contribuției financiare de la bugetele locale și asociațiile de proprietari pentru lucrarile de reabilitare energetica a blocurilor de locuințe. “Una dintre cele mai importante decizii vizeaza creșterea performanței energetice…