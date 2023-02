Cutremur puternic in sudul Turciei, in aceasta seara

Un nou cutremur puternic in Turcia, in urma cu putin. Potrivit datelor Centrului Seismologic European Mediteranean EMSC , un nou seism a lovit Turcia, luni seara.Seismul a avut o magnitudine de 6,4 pe scara Richter, fiind produs la suprafata. S a produs la ora locala 20:04:28, in provincia Hatay,… [citeste mai departe]